Агент Черчесова удивлен, что тренера не позвали «Спартак» и «Динамо»

Агент Станислава Черчесова удивлен, что тренера не позвали «Спартак» и «Динамо».

– Вас удивляет, что при статусе Черчесова ни один московский клуб так и не делал конкретного предложения за последнее время, когда у них возникали проблемы с тренерами?

– Честно, да, меня это очень удивляет! Ощущение, что люди просто боятся авторитета Черчесова. И это становится более важным моментом, нежели понимание того, что между назначением Черчесова и решением задачи можно с большой долей вероятности ставить знак равно!

Возьмем, к примеру, московский «Спартак». Ничего не имею против Станковича, но футбольные люди в Венгрии просто дико удивлялись тому, что «Спартак» продолжает тренировать серб, в то время как свой Черчесов в моменте находится без клуба. А они могут сравнивать, потому что именно Станкович сменил на посту главного тренера в «Ференцвароше» Черчесова. Но период тренерства Черчесова всеми оценивается в разы лучше, чем период при Станковиче. И это не мои хотелки, а объективная реальность!

Или, наверное, ставить в «Динамо» тренера сборной, не выигравшего ничего, будучи тренером, и совмещать должности – более объективное решение, чем пригласить не чужого Черчесова, выигравшего немало трофеев и для которого чемпионство в РПЛ – высшая мотивация, незакрытый гештальт? Сильно сомневаюсь, – сказал агент Алан Агузаров.