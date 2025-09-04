ПСЖ включил Сафонова в статью на сайте о вызванных в сборные игроках

Пресс-служба французского ПСЖ упомянула российского голкипера клуба Матвея Сафонова в статье, посвященной вызванным в национальные сборные игрокам. Соответствующий материал опубликован на сайте клуба.

В списке перечислены футболисты ПСЖ, в том числе украинский защитник Илья Забарный.

«Сборная России во главе с вратарем "Пари Сен-Жермен" Матвеем Сафоновым проведет два товарищеских матча», — говорится в тексте.

Ранее ПСЖ не указал Сафонова в списке вызванных в сборные игроков в социальных сетях. При этом клуб упомянул всех остальных 16 игроков.

Сафонов был вызван на сентябрьские товарищеские матчи сборной России. Команда Валерия Карпина 4 сентября сыграет в Москве с Иорданией, а спустя три дня в Эр-Райяне встретится с Катаром.

14 августа Сафонов вместе с ПСЖ выиграл Суперкубок УЕФА. В матче за трофей парижане победили английский «Тоттенхэм» в серии пенальти. Российский голкипер провел встречу на скамейке запасных, в воротах ПСЖ играл Люка Шевалье.