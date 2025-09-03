Дуарте попрощался со «Спартаком» и болельщиками «красно‑белых»

Парагвайский защитник Алексис Дуарте в соцсетях попрощался с московским «Спартаком» и болельщиками «красно‑белых».

© Матч ТВ

Ранее бразильский «Сантос» объявил о трансфере защитника. Центральный защитник сборной Парагвая подписал с бразильским клубом контракт на четыре года.

— Пришло время попрощаться с клубом, который распахнул для меня свои двери. Благодарю болельщиков за всю любовь и поддержку, спасибо руководству и тренерскому штабу, спасибо моим партнёрам по команде за их поддержку, я желаю вам всяческих успехов в течение сезона. Спасибо, «Спартак» Москва! — написал Дуарте в социальной сети.

25‑летний парагваец выступал за «Спартак» с января 2023 года, в составе российского клуба он провел 67 матчей.

