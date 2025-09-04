В Иордании знают, что команде даст матч со сборной России

Бывший футболист сборной Иордании Хатем Акель рассчитывает, что игроки национальной команды его страны смогут извлечь хороший опыт из товарищеской встречи с Россией. Об этом он заявил в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

«К сожалению, я не слишком хорошо знаком с российской сборной, но надеюсь, что запрет на участие будет вскоре снят, ведь у вас сильная команда. Мы рассчитываем получить ценный опыт в матче с Россией и улучшить наши физические и психологические качества», – сказал спортсмен.

Он подчеркнул, что верит в достойную игру своих футболистов. По его словам, нынешнее поколение — лучшее в истории сборной Иордании. Акель подчеркнул, что команда вышла в финал Кубка Азии и впервые в истории получила право выступить на чемпионате мира.

Сборная России проведет товарищеский матч с Иорданией в четверг, 4 сентября, на «Лукойл Арене» в Москве. Игра начнется в 20:00 по столичному времени, «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию. В воскресенье, 7 сентября, российская команда на выезде сыграет с Катаром.