Мостовой высказался об ужесточении лимита

Александр Мостовой считает, что клубы успеют подготовиться к ужесточению лимита.

© Sports.ru

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что с сезона‑2028/29 лимит на легионеров в Мир РПЛ будет ужесточен по схеме «10 легионеров в заявке – 5 на поле».