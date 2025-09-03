В десятку вошли:

1. «Манчестер Сити» – минус 368,7 млн евро.

2. «Арсенал» – минус 365,7 млн евро.

3. «Ливерпуль» – минус 244,4 млн евро.

4. «Манчестер Юнайтед» – минус 239,4 млн евро.

5. «Тоттенхэм» – минус 213,5 млн евро.

6. «Сандерленд» – минус 168,4 млн евро.

7. «Реал Мадрид» – минус 165,7 млн евро.

8. «Комо» – минус 163,9 млн евро.

9. «Галатасарай» – минус 162,1 млн евро.

10. «Аль-Наср» – минус 148,6 млн евро.

«Спартак» расположился на 23-м месте по этому показателю (−61,3 млн евро), «Зенит» – на 31-м (−35,8 млн евро).