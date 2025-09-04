Месси пригрозил хавбеку «Сиэтла» де ла Веге, что его не вызовут в сборную Аргентины

Бывший игрок клубов МЛС Алан Гордон в подкасте Major League Journeyman заявил, что после финала Кубка лиг между известным форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси и его соотечественником хавбеком Педро де ла Вегой из «Сиэтл Саундерс» произошёл конфликт.

Гордон рассказал, что после матча между командами произошла потасовка с участием звёзд, таких как Луис Суарес и Серхио Бускетс. Скандальный эпизод попал в трансляцию. Однако Алан сообщил, что Месси тоже был вовлечён в конфликт с одним из игроков триумфатора Кубка лиг. Экс-игрок процитировал слова Лионеля в адрес аргентинца де ла Веги: «Пока я выступаю за национальную команду, ты там играть не будешь!»

Напомним, в финале Кубка лиг «Интер Майами» разгромно уступил «Сиэтлу» 0:3. После финального свистка завязалась потасовка: Серхио Бускетс ударил одного из соперников, а Луис Суарес плюнул в сотрудника «Сиэтла».