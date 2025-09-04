Министр спорта РФ анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

Министр спорта России, президент ОКР Михаил Дегтярев заявил, что с сезона-2028/29 лимит на легионеров в Российской футбольной премьер-лиге будет ужесточен по схеме «10 легионеров в заявке — 5 на поле».

© Матч ТВ

Об этом Дегтярев заявил в рамках Восточного экономического форума, проходящего во Владивостоке.

— Когда мы говорим о нашем лимите, то он слишком мягкий. Я об этом не раз говорил. Мы таргетируем пять иностранцев на поле — десять в заявке. Вопрос лишь в том, в каком году мы такой лимит введем. 9 сентября мы собираем РФС, РПЛ, будет обстоятельный разговор. Я вижу так: 5 на 10 к 2028 году. Плавное снижение. Апеллировать к иностранному опыту не надо. Никаких дискуссий быть не может, — передает слова Дегтярева корреспондент «Матч ТВ».

Сейчас клубы МИР РПЛ могут вносить в заявку на сезон 13 иностранных футболистов, а выпускать на поле восемь легионеров единовременно.

Юбилейный десятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

«Газпром‑Медиа Холдинг» — информационный партнер ВЭФ‑2025.