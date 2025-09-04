Карпин нашел новых героев: кто может дебютировать за сборную против Иордании?

Три новых игрока могут впервые надеть на себя футболку национальной команды. 86 дней прошло с момента последнего матча сборной России. 10 июня в Минске подопечные Валерия Карпина со счётом 4:1 обыграли Белоруссию. В той встрече покером отметился Ярослав Гладышев. Сейчас нападающий московского «Динамо» из-за травмы помочь национальной команде не сможет. Во встречах с Иорданией и Катаром на первые роли выйдут другие футболисты.

© Rusfootball

Сентябрьский сбор собрал под знамёна сборной практически всех лучших футболистов страны. Тренерский штаб вызвал видных «легионеров» – в Россию с пересадкой в Стамбуле прилетели Матвей Сафонов, Александр Головин и Алексей Миранчук. В этом списке не хватает Арсена Захаряна и Далера Кузяева, но первый продолжает восстанавливаться после череды травм, а второй находится в поисках нового клуба.

Из РПЛ тренеры национальной команды тоже собрали всех лучших. Наверняка в стартовом составе на матч с Иорданией появятся блистающие в чемпионате страны полузащитники Алексей Батраков и Матвей Кисляк, велика вероятность увидеть на поле Дмитрия Воробьёва.

Воробьёв заслужил приглашение в сборную своей игрой за «Локомотив». В национальной команде он гость не частый, но уже имеет за плечами опыт игры в футболке национальной команды – 5 сентября 2024 года Дмитрий дебютировал за сборную в матче с Вьетнамом (3:0). Сейчас свои первые матчи за сборную могут провести три других футболиста.

Посмотреть ближайший резерв

Первый раз на сборе в Новогорске появился Денис Адамов. 27-летний вратарь по ходу сезона забрал роль первого номера «Зенита» у Евгения Латышонка. В для себя первом матче сезона РПЛ, пришедшемся на игру со «Спартаком», Адамов пропустил 2 мяча, но оставил от своей игры приятное впечатление. В двух последующих турах – во встречах с махачкалинским «Динамо» (4:0) и «Пари НН» (2:0) – голкипер оставил свои ворота в неприкосновенности. Так Адамов утвердился в статусе основного вратаря клуба из Санкт-Петербурга.

В сборной до роли первого номера ему пока далеко. В сентябре из Парижа в расположение национальной команды прилетел Матвей Сафонов. С учётом отсутствия у него игровой практики в клубе, велика вероятность, что в сборной Сафонов получит её сполна. Его ближайшим сменщиком на этом сборе видится Александр Максименко. Денису Адамова пока важно познакомиться с Виталием Кафановым и потренироваться рядом с более опытными и искушёнными коллегами.

Не будет лишним

Испокон веков в сборной России нет переизбытка центральных защитников. Здесь сразу вспоминаются события 2018 года, когда из-за травм Виктора Васина и Георгия Джикии Станиславу Черчесову пришлось уговаривать Сергея Игнашевича продлить футбольную карьеру ещё на пять матчей.

В этой связи появление в сборной Матвея Лукина является событием радостным и неординарным. 21-летний россиянин при Фабио Челестини получает в ЦСКА регулярную игровую практику, в целом точно не портя картины. Да, Игорь Акинфеев открыто ругает оборону армейцев за постоянные «привозы», но это, скорее, общая претензия, касающаяся не только Лукина.

Матвей очень здорово вписался в игровую схему Челестини. С покупкой в ЦСКА Жоао Виктора у него может поубавиться игровое время, однако это ещё далеко не факт. Лукин обладает неплохой скоростью, качественно играет на верховых единоборствах, здорово ориентируется под давлением. В нынешней сборной России ему точно найдётся место.

Яркая вспышка

Ещё одним дебютантом сборной стал Кирилл Глебов. Левый вингер ЦСКА воспользовался предоставленным ему шансом и всеми силами ухватился за место в стартовом составе армейцев. В шести матчах РПЛ на счету 19-летнего россиянина 4 (3+1) очка по системе «гол+пас» и отличная продвинутая статистика.

Обычно на его позиции в сборной играет Сергей Пиняев, но в сентябре игрок «Локомотива» в национальную команду не приехал. На левом фланге в атаке могут сыграть и братья Миранчуки, и Максим Глушенков и даже Алексей Батраков. Но, кажется, что свои минуты и шанс дебютировать в национальной команде Кирилл Глебов получит. В будущем у него есть задатки стать одним из лидеров сборной.

***

4 сентября в Москве сборная России сыграет с Иорданией, а 7-го числа в Дохе подопечные Валерия Карпина постараются обыграть Катар. Уровень соперников сейчас достаточно высокий и никаких лёгких прогулок у национальной команды не ожидается. Обстановка в сборной рабочая, не зря в распоряжении тренерского штаба сейчас практически все сильнейшие футболисты страны.

Но очень хочется посмотреть на дебютантов. Введение в сборную новой крови, особенно когда это происходит не искусственно, всегда оценивается положительно. Пожелаем Адамову, Лукину и Глебову удачи!