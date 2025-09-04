Легенда МЮ захотел увидеть матч между сборными России и Украины

Бывший футболист сборной России и легенда «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Андрей Канчельскис заявил о желании увидеть матч между российской и украинской национальными командами. Об этом сообщает Sport24.

Он добавил, что это возможно только после окончания боевых действий.

«Для многих все равно это братские народы и братская страна. У меня мать в Украине живет, и еще там много друзей и товарищей. Но опять же, мы заложники ситуации», — заявил Канчельскис.

Бывший футболист также высказал мнение насчет того, кто победил бы в таком матче.

«Думаю, шансы 50 на 50», — добавил он.

Ранее Канчельскис рассказал о тяжестях жизни простого народа в Англии. По его словам, в последнее время там очень сильно выросли цены.