Российский специалист Валерий Овчинников высказался о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

© ФК "Динамо"

«Думаю, это только начало, и лимит ещё поменяют раза два — опустят до нормального состояния. Чтобы легионер был из топ-клуба и был игроком сборной. Тогда на него приходить смотреть будет интересно», - заявил Овчинников Metaratings.ru.

Ранее Министр спорта России, президент ОКР Михаил Дегтярев заявил о том, что лимит может ужесточиться к сезону 2028-2029 до «10 в заявке – 5 на поле».

Сейчас в РПЛ клубы не могут добавить к себе в заявку более 13-ти иностранных футболистов, а на поле одновременно не могут играть более 8-ми футболистов с иностранными паспортами.

После 7-ми туров РПЛ лидером турнирной таблицы является «Краснодар» с 16 очками в активе, ЦСКА идет на 2-м месте (15), а «Балтика» располагается на 3-м (15).