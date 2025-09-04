Шнякин оценил игру защитника ЦСКА Кругового в текущем сезоне

Спортивный комментатор Дмитрий Шнякин оценил игру защитника ЦСКА Данила Кругового.

"Круговой классно переключается с атаки на оборону, с обороны на атаку. Даня вцепился клещами за место в стартовом составе. Он, кстати, сам подходил к Челестини в межсезонье и говорил, что при необходимости готов сыграть на фланге атаки, хотя большого опыта не было", - сказал Шнякин в подкасте "Чемпионата" "Премьер-Лига несправедливости".

В текущем сезоне Данил Круговой провел за ЦСКА во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 2,8 миллиона евро, контракт защитника с клубом рассчитан до июня 2028 года.

После 7 сыгранных туров команда Фабио Челестини располагается на 4 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками в своем активе. В 8 туре Российской Премьер-Лиги "армейцы" сыграют на выезде с "Ростовом".