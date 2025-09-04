План ужесточения лимита легионеров утвержден

По данным телеграм-канала «Инсайды от Карпа», план по ужесточению лимита на легионеров в РПЛ утвержден.

«2026/27 — 11/6 (легионеров в заявке/на поле), 2027/28 — 10/6, 2028/29 — 10/5. Это то самое плавное снижение, о котором говорил министр спорта Дегтярев на ВЭФ», - говорится в сообщении канала.

Во Владивостоке проходит юбилейный ВЭФ, который продлится до 6 сентября.

Ранее Министр спорта России, президент ОКР Михаил Дегтярев рассказал о том, что лимит может ужесточиться к сезону 2028-2029 до «10 в заявке – 5 на поле».

Сейчас в РПЛ клубы не могут добавить к себе в заявку более 13-ти иностранных футболистов, а на поле одновременно не могут играть более 8-ми футболистов с иностранными паспортами.

После 7-ми туров РПЛ лидером турнирной таблицы является «Краснодар» с 16 очками в активе, ЦСКА идет на 2-м месте (15), а «Балтика» располагается на 3-м (15).