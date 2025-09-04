Семак рассказал о новом руководителе «Зенита»

Бывший футболист «Зенита», а ныне председатель правления клуба Константин Зырянов знает, что нужно команде. Об этом журналистам заявил главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

© ФК «Зенит»

«Мы давно знакомы, практически каждый день общаемся. Константин Георгиевич — футбольный человек. Он всегда прекрасно понимает, что нужно сделать для команды. Никаких серьезных вопросов сейчас нет. Обсуждаем только организационные, которые есть всегда», — приводит слова Семака «Чемпионат».

Зырянов ранее был советником главы правления клуба Александра Медведева. В конце августа они поменялись постами. Экс-футболист после назначения высказался о главном тренере команды.

«Сергея Богдановича я знаю очень давно. Мы вместе играли и завоевывали титулы в «Зените», вместе добывали славу для нашей сборной. У нас замечательные, хорошие отношения. Думаю, мы сработаемся», — заявил он «Матч ТВ».

Константин Зырянов — воспитанник пермского футбола. За петербургскую команду он выступал с 2007 по 2017 год, трижды стал чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА.