Черданцев раскритиковал идею ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

Известный футбольный комментатор и журналист Георгий Черданцев отреагировал на новости о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе. Накануне появились разговоры о том, что в РПЛ могут ввести лимит формата «5+10» — будет разрешено 5 иностранцев на поле и 10 в заявке команды.

© Чемпионат.com