Бубнов высказался об удалении Кордобы

Экс-игрок "Спартака" Александр Бубнов высказался об удалении нападающего "Краснодара" Джона Кордобы в матче 7 тура РПЛ.

© ФК "Краснодар"

"Не было. Агрессивная игра? Что такое агрессивная игра? Он в мяч сыграл, а после этого… По инерции он не мог ногу убрать. По инерции он коснулся, не ударил, он вскользь коснулся. Этот упал, он его в живот где-то коснулся, а схватился", - сказал Бубнов в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

В 7 туре Российской Премьер-Лиги "Краснодар" сыграл вничью с ЦСКА на выезде (1:1). Во втором тайме главный арбитр встречи Рафаэль Шафеев показал прямую красную карточку нападающему южан Джону Кордобе. После игры колумбиец заявил, что после таких решений арбитров он хочет покинуть чемпионат России.

В текущем сезоне Джон Кордоба вышел на поле в 10 встречах и записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 результативные передачи. По итогам прошлого сезона форвард был признан лучшим игроком чемпионата России.