Защитник Скопинцев может покинуть "Динамо"

Футбольный агент Алан Агузаров, представляющий интересы защитника "Динамо" Дмитрия Скопинцева, заявил, что его клиент может покинуть клуб.

"На сегодняшний день Скопинцев провел немало игр, в том числе в стартовом составе, но, к сожалению, да, этого времени становится все меньше, что подталкивает на мысли о возможном уходе, так как Дима максималист и его не может устраивать ситуация, при которой он будет мало играть", - цитирует Агузарова "Матч ТВ".

В текущем сезоне Дмитрий Скопинцев провел за московское "Динамо" во всех турнирах 9 матчей и отметился 1 результативной передачей. Защитник выступает за бело-голубых с 2020 года, контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2029 года.

Ранее Дмитрий Скопинцев был игроком калининградской "Балтики", "Ростова", "Краснодара" и петербургского "Зенита". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего защитника в 2,5 миллиона евро.