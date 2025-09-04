«Пари НН» готов вступить в переговоры по продаже полузащитника Трошечкина

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о возможном уходе из команды полузащитника Александра Трошечкина. Ранее журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщал об интересе к футболисту со стороны московского «Торпедо».

«Переговоров по Трошечкину не ведётся. Если будет интерес к Александру, мы готовы вступить в переговоры», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Александр Трошечкин выступает в составе нижегородского клуба с лета 2023 года. Ранее футболист защищал цвета «Ахмата», «Химок», «Ростова», «Авангарда», «Тосно» и «Факела».