Холанд, Экитике, Грилиш, Жоао Педро, Калафьори, Собослаи – среди номинантов на приз лучшему игроку августа в АПЛ
Названы имена претендентов на приз лучшему игроку месяца в АПЛ.
На награду по итогам августа претендуют 8 футболистов.
Риккардо Калафьори («Арсенал») – 2 победы, 1 поражение, 1 гол, 2 ассиста;
Юго Экитике («Ливерпуль») – 3 победы, 2 гола, 1 ассист;
Джек Грилиш («Эвертон») – 2 победы, 1 поражение, 4 ассиста;
Марк Гехи («Кристал Пэлас») – 1 победа, 2 ничьих, 2 сухих матча;
Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 1 победа, 2 поражения, 3 гола;
Жоао Педро («Челси») – 2 победы, 1 ничья, 2 гола, 2 ассиста;
Энтойн Семеньо («Борнмут») – 2 победы, 1 поражение, 2 гола, 1 ассист;
Доминик Собослаи («Ливерпуль») – 3 победы, 1 гол.
Обладатель награды будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов. Результаты станут известны 12 сентября.
ЦСКА о картах привилегий вместо абонементов: «Программа успешно себя зарекомендовала и доказала эффективность. Спрос постоянно растет»
Рукавицын и Соколовская создали совместную академию фигурного катания
Холанд, Экитике, Грилиш, Жоао Педро, Калафьори, Собослаи – среди номинантов на приз лучшему игроку августа в АПЛ
ЦСКА о картах привилегий вместо абонементов: «Программа успешно себя зарекомендовала и доказала эффективность. Спрос постоянно растет»
Рукавицын и Соколовская создали совместную академию фигурного катания
Холанд, Экитике, Грилиш, Жоао Педро, Калафьори, Собослаи – среди номинантов на приз лучшему игроку августа в АПЛ