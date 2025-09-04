Названы имена претендентов на приз лучшему игроку месяца в АПЛ.

На награду по итогам августа претендуют 8 футболистов.

Риккардо Калафьори («Арсенал») – 2 победы, 1 поражение, 1 гол, 2 ассиста;

Юго Экитике («Ливерпуль») – 3 победы, 2 гола, 1 ассист;

Джек Грилиш («Эвертон») – 2 победы, 1 поражение, 4 ассиста;

Марк Гехи («Кристал Пэлас») – 1 победа, 2 ничьих, 2 сухих матча;

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 1 победа, 2 поражения, 3 гола;

Жоао Педро («Челси») – 2 победы, 1 ничья, 2 гола, 2 ассиста;

Энтойн Семеньо («Борнмут») – 2 победы, 1 поражение, 2 гола, 1 ассист;

Доминик Собослаи («Ливерпуль») – 3 победы, 1 гол.

Обладатель награды будет определен по итогам голосования болельщиков и экспертов. Результаты станут известны 12 сентября.