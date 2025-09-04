Защитник «Ренна» вскоре пройдет медосмотр для «Спартака»

Защитник «Ренна» Кристофер Ву в ближайшее время пройдет медосмотр для перехода в «Спартак». Об этом сообщил Metaratings.ru.

© Спорт день за днем

По данным источника, медосмотр состоится в ближайшие два дня. Ради переезда в Россию камерунец отказал «Бешикташу».

Ву выступает за «Ренн» с 2022 года. Тогда за защитника заплатили 9 млн евро. Сейчас он оценивается порталом Transfermarkt в 6 млн евро. В минувшем сезоне провел в Лиге 1 20 матчей, 17 из них – с первых минут. Однако место в основе было обусловлено травмой игрока старта Алиду Сейду. На пике, сезоном ранее, Ву оценивался в 7 млн евро.

В матче 2-го тура Лиги 1 – 2025/26 Ву получил красную карточку и разбил стекло на стадионе «Лорьяна». Позднее в своих соцсетях камерунец появился с перебинтованными руками.