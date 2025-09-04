Стало известно, в какую сумму «Динамо» оценивает Скопинцева

«Динамо» пока что не планирует расставаться с Дмитрием Скопинцевым.

Ранее агент игрока Алан Агузаров рассказал, что защитник задумывается об уходе из клуба из-за сокращения игрового времени.

По данным инсайдера Ивана Карпова, бело-голубые не собираются отпускать Скопинцева в текущее трансферное окно.

28-летний россиянин входит в обойму команды Валерия Карпина на первую часть сезона и сейчас адаптируется в новой для себя роли на фланге атаки.

В дальнейшем «Динамо» будут готово рассмотреть продажу Дмитрия, но только за адекватные деньги с учетом ужесточения лимита. Москвичи оценивают игрока не менее чем в 5 млн евро. Его контракт истекает летом 2029 года.