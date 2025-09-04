Джикия хочет вернуться в сборную России

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы Георгия Джикии, рассказал о цели своего клиента.

"Если Георгий получит приглашение в сборную, он с большим удовольствием его примет. Его цель сейчас как раз — выйти на свой прежний уровень, доказать состоятельность и необходимость для национальной сборной", - приводит слова Кузьмичева "Матч ТВ".

В летнее трансферное окно Георгий Джикия на правах свободного агента перешел в турецкий "Антальяспор" и заключил двухлетний контракт. В текущем сезоне россиянин провел за клуб 4 матча и не отметился результативными действиями.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Джикия может в будущем получить вызов в сборную России. Защитник провел за национальную команду 44 матча. Ранее Джикия выступал за "Спартак".