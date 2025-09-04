Задержан человек, оскорблявший защитницу сборной Англии в соцсетях

Полиция задержала еще одного обидчика футболистки сборной Англии Джесс Картер.

Защитница пожаловалась на многочисленные расистские оскорбления в соцсетях во время участия в женском Евро-2025.

В июле сообщалось, что полиция вышла на 59-летнего мужчину, который подозревается в отправке оскорбительных сообщений в адрес Картер. Предполагаемый нарушитель был задержан, а затем отпущен на период следственных действий.

Второй фигурант был задержан по этому же делу, сообщает Sky Sports.

30-летний мужчина из Рипли был арестован сотрудниками полиции Дерби по подозрению в распространении вредоносных сообщений. Впоследствии он был отпущен под залог.