Задержан человек, оскорблявший защитницу сборной Англии в соцсетях

Задержан еще один человек, оскорблявший защитницу сборной Англии Картер на почве расизма в соцсетях. 30-летний мужчина был отпущен под залог
Полиция задержала еще одного обидчика футболистки сборной Англии Джесс Картер.
Защитница пожаловалась на многочисленные расистские оскорбления в соцсетях во время участия в женском Евро-2025.
В июле сообщалось, что полиция вышла на 59-летнего мужчину, который подозревается в отправке оскорбительных сообщений в адрес Картер. Предполагаемый нарушитель был задержан, а затем отпущен на период следственных действий.
Второй фигурант был задержан по этому же делу, сообщает Sky Sports.
30-летний мужчина из Рипли был арестован сотрудниками полиции Дерби по подозрению в распространении вредоносных сообщений. Впоследствии он был отпущен под залог.
Дмитрий Губерниев: «Вяльбе не возглавит объединенную лыжную федерацию. Это было бы странно»
Задержан еще один человек, оскорблявший защитницу сборной Англии Картер на почве расизма в соцсетях. 30-летнего мужчину отпустили под залог
«Динамо» оценивает Скопинцева в 5 млн евро, но не собирается отпускать его сейчас. Защитника могут продать позже на фоне ужесточения лимита (Иван Карпов)
Дмитрий Губерниев: «Вяльбе не возглавит объединенную лыжную федерацию. Это было бы странно»
Задержан еще один человек, оскорблявший защитницу сборной Англии Картер на почве расизма в соцсетях. 30-летнего мужчину отпустили под залог
«Динамо» оценивает Скопинцева в 5 млн евро, но не собирается отпускать его сейчас. Защитника могут продать позже на фоне ужесточения лимита (Иван Карпов)