Экс-игрок сборной России поддержал ужесточение лимита в РПЛ

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался об ужесточении лимита в РПЛ.

"Поддерживаю идею министра спорта об ужесточении лимита на легионеров. Только удивлен, что реформу отодвинули так далеко — 2028 год. Я в принципе полностью поддерживаю нашего министра спорта. Но опять же, хотелось бы, чтобы пораньше лимит ввели. Считаю, что можно со следующего сезона", - цитирует Булыкина "Матч ТВ".

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что со следующего сезона клубам Российской Премьер-Лиги будет позволено вносить в заявку 11 легионеров, выпускать на поле - 6 иностранных футболистов. На данный момент правила лимита разрешают вносить в заявку 13 легионеров и одновременно выпускать на поле не более 8 иностранцев.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что 9 сентября проведет собрание с клубами РПЛ, на котором будет обсуждать ужесточение лимита в чемпионате России. Также Дегтярев рассказал, что в Российской Премьер-Лиге может появиться потолок зарплат.