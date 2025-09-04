ЦСКА хотел приобрести нападающего "Спартака"

Нападающий московского "Спартака" был интересен ЦСКА.

По информации источника, ЦСКА интересовался возможностью приобретения нападающего московского "Спартака" Манфреда Угальде, однако форвард не намерен переходить в другой российский клуб ввиду отсутствие еврокубков.

В текущем сезоне Манфред Угальде провел за столичный "Спартак" во всех турнирах 8 матчей и не отметился результативными действиями. По итогам прошлого сезона форвард стал лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего нападающего в 15 миллионов евро, контракт игрока с красно-белыми рассчитан до лета 2028 года.