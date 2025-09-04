Испанский тренер возглавил московскую «Родину»

Московская «Родина» объявила о назначении Хуана Диаса на пост главного тренера.

© ФК «Родина»

В четверг 47‑летний испанский специалист и его тренерский штаб присоединились к команде. Вместе с Диасом в московский клуб пришли старший тренер Хосе Серрано, помощник главного тренера Антонио Салас, тренер вратарей Хосе Ромеро, тренеры по физической подготовке Хуан Эспинар и Карлос Нието, а также аналитик Франсиско Кабанильяс.

В начале августа словенец Зоран Зелькович покинул пост главного тренера «Родины», вместо него команду возглавил временно возглавил Барсег Киракосян.

Московская команда набрала в восьми матчах ПАРИ Первой Лиги 10 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице.

Прямые трансляции матчей Лиги Пари смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.