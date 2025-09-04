Мужчина избил 13-летнего футболиста

Джанлуиджи Буффон отреагировал на избиение ребенка-футболиста взрослым мужчиной.

Инцидент произошел после матча между командами «Карманьола» и «Вольпиано Пианезе», за которые играли футболисты в возрасте до 14 лет, возле Турина. После финального свистка произошла потасовка с участием футболистов. 40-летний отец игрока «Карманьолы» вышел на поле и напал на вратаря «Вольпиано». 13-летний подросток был госпитализирован с переломом лодыжки и подозрением на перелом скулы.