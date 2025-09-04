Чемпион России в составе «Зенита» подписал контракт с командой Лички в Турции

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Матиас Краневиттер подписал контракт с «Фатих Карагюмрюк», сообщает пресс‑служба футбольного клуба из Турции

Соглашение 32‑летнего аргентинца рассчитано на один сезон. Ранее он покинул «Ривер Плейт», с которым расторг контракт.

«Фатих Карагюмрюк» возглавляет бывший главный тренер «Оренбурга» и московского «Динамо» чех Марцел Личка. В текущем сезоне команда набрала три очка в трех матчах и занимает 12‑е место в турнирной таблице турецкой Суперлиги.

В августе 2017 года Краневиттер перешел в «Зенит» и выступал за российскую команду до 2020 года. В составе «сине‑бело‑голубых» полузащитник провел 52 игры, в которых отдал три результативные передачи. Вместе с «Зенитом» футболист стал победителем Российской премьер‑лиги.