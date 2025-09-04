Почеттино наотрез отказался тренировать «Барселону»

Почеттино повторил, что никогда не будет тренировать «Барсу»: «Говорят, что это больше чем клуб. Что это значит? «Эспаньол» – гораздо более каталонская команда, чем «Барселона»
Маурисио Почеттино рассказал, почему никогда не будет тренировать «Барселону».
«Фраза «Я скорее буду работать на ферме в Аргентине, чем тренировать «Барселону»?» Она все еще хороша, не так ли? Я полностью отождествляю себя с «Эспаньолом». Люди всегда говорят мне: «Если «Барса» когда-нибудь сделает тебе предложение, посмотрим, что ты скажешь». Я могу сказать, что не стал бы тренировать «Барселону». Я всегда стараюсь объяснить это и никого не обидеть... Говорят, что «Барса» – больше, чем клуб. Что это значит? Что детям нужно прививать определенные идеи? Я думаю, «Барселона» ошибается на этот счет. У каждой футбольной команды есть своя культура, и «Барса» – отличный клуб, но я не разделяю того, в чем они хотят убедить людей. Я думаю, что «Эспаньол» – гораздо более независимый и каталонский клуб, чем «Барселона», – сказал главный тренер сборной США в интервью Хосепу Педреролю.
Татьяна Тарасова: «Тутберидзе – большой русский тренер, а вот кто такая Рудковская – не знаю. Мне жаль, что она высказываниями испортит Плющенко всю жизнь»
Хавбек «Сампдории» Беллемо помог польской туристке, которую ранили ножом в Италии
Почеттино повторил, что никогда не будет тренировать «Барсу»: «Говорят, что это больше чем клуб. Что это значит? «Эспаньол» – гораздо более каталонская команда, чем «Барселона»
Татьяна Тарасова: «Тутберидзе – большой русский тренер, а вот кто такая Рудковская – не знаю. Мне жаль, что она высказываниями испортит Плющенко всю жизнь»
Хавбек «Сампдории» Беллемо помог польской туристке, которую ранили ножом в Италии
Почеттино повторил, что никогда не будет тренировать «Барсу»: «Говорят, что это больше чем клуб. Что это значит? «Эспаньол» – гораздо более каталонская команда, чем «Барселона»