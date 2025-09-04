Хавбек «Сампдории» Беллемо оказал помощь польской туристке, которую ранили ножом в Италии
Игрок «Сампдории» помог спасти женщину после ножевого ранения.
Инцидент произошел 2 сентября. Полузащитник итальянской команды Алессандро Беллемо находился со своей семьей в Соттомарине, когда услышал крики 34-летней польской туристки Моники Гримм – ее ранили ножом во время прогулки с собакой.
Футболист немедленно оказал помощь женщине, отвез ее в дом своего брата и вызвал скорую помощь.
«Мы отвели ее почти до моего дома, вызвав скорую, нам также помогли некоторые жильцы здания, которые говорили по-немецки. Сначала она была в сознании, потом стала терять его. Но она продолжала спрашивать о своей маленькой собачке», – сказал Беллемо в интервью La Nuova Venezia.
Питомца пострадавшей нашли 3 сентября.
