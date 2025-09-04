"Уфа" арендовала полузащитника "Оренбурга"

Алексей Барановский проведет этот сезон в уфимском клубе.

"Оренбург" и "Уфа" договорились об аренде атакующего полузащитника Алексея Барановского. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.

Барановский - воспитанник "Зенита". В "Оренбург" хавбек перебрался летом прошлого года. Его контракт действует до конца июня 2027 года.

В составе оренбургской команды 20-летний футболист провел 22 матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.