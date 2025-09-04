Игрок "Торпедо" назвал причины своего ухода из "Акрона"

Игрок московского "Торпедо" Артур Галоян назвал причины своего ухода этим летом из "Акрона".

© Rusfootball

"Я мог остаться в "Акроне", однако сам решил, что нужно уйти. Это мое личное решение. Это связано с малым количеством игрового времени? В том числе, но больше из-за тренера. Можно сказать, были недопонимания", - цитирует Галояна "Чемпионат".

Артур Галоян, играющий на позиции атакующего полузащитника, этим летом покинул "Акрон" в качестве свободного агента и присоединился к московскому "Торпедо". 26-летний игрок заключил с "автозаводцами" контракт до 30 июня 2028 года. В этом сезоне хавбек провел все 8 матчей в составе черно-белых и пока не отличился результативными действиями.

За "Акрон" Галоян сыграл в 25 встречах, в которых записал на свой счет 2+6 по системе гол плюс пас.