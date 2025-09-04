Полузащитника «Локомотива» хотел арендовать «Сочи»

Салтыкова хотел арендовать «Сочи», но «Локомотив» отказал (Sport24)
«Локомотив» не отдал Никиту Салтыкова в аренду «Сочи».
По информации Sport24, сочинский клуб обсуждал с железнодорожниками возможность аренды полузащитника, однако москвичи дали понять, что не готовы отпускать игрока.
Салтыков перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в начале 2024 года, после чего сразу вернулся в самарский клуб на правах аренды на полгода.
В прошлом сезоне футболист принял участие в 11 матчах за «Локо» и отметился 1 ассистом. В текущем сезоне на его счету 5 матчей в Мир РПЛ и Кубке России.
Подробная статистика 21-летнего футболиста доступна по ссылке.
