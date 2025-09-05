Игрок "Зенита" прокомментировал слова о нытье Жерсона в клубе

Игрок "Зенита" опроверг слова о нытье Жерсона в клубе
Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой высказался об обвинениях в сторону бразильского одноклубника.
Напомним, что Жерсон перешел в петербургский "Зенит" из бразильского "Фламенго" в летнее трансферное окно за 25 миллионов евро и заключил пятилетний контракт. Ранее сообщалось, что бразилец хочет покинуть петербургский клуб и в его услугах заинтересован саудовский "Аль-Наср".
После семи сыгранных туров петербуржцы располагаются на 5 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками в своем активе.