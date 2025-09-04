Дэниел Леви покидает пост председателя правления «Тоттенхэм Хотспур»
«Тоттенхэм Хотспур» на официальном сайте объявил, что Дэниел Леви покидает пост председателя правления клуба после почти 25 лет работы.
«За последнюю четверть века «Тоттенхэм Хотспур» преобразился. Он играл в европейских турнирах последние 18 из 20 сезонов, став одним из самых известных футбольных клубов мира, постоянно инвестируя в свою академию, игроков и инфраструктуру, включая новый стадион мирового класса и современный тренировочный центр. Клуб также регулярно выступал на самом высоком уровне, добившись ряда фантастических успехов, включая недавнюю победу в Лиге Европы.
В рамках планирования преемственности клуб за последние месяцы сделал ряд назначений на руководящие должности. Винай Венкатешам был назначен генеральным директором, Томас Франк — новым главным тренером мужской команды, а Мартин Хо — главным тренером женской команды. Питер Чаррингтон вошёл в совет директоров и займёт новую должность председателя.
Всё это является частью амбиций клуба относительно обеспечения его готовности к долгосрочному спортивному успеху», — сказано в сообщении «Тоттенхэм Хотспур».