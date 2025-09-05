Сборная России U21 проиграла сборной Саудовской Аравии U23 в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между молодёжными сборными России (до 21 года) и Саудовской Аравии (до 23 лет). Команды играли на стадионе «Родина» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Андрей Прокопов из Ярославля. Победу со счётом 2:1 праздновали гости.

На четвёртой минуте нападающий казанского «Рубина» Даниил Моторин, выступающий на правах аренды за «КАМАЗ» из Лиги PARI, вывел сборную России вперёд. На 35-й минуте форвард Мешари Аль-Немер восстановил равенство в счёте. На 78-й минуте полузащитник Аббас Аль-Хассан принёс своей команде победу.

Ранее основная сборная России сыграла вничью с национальной командой Иордании. Встреча проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве и завершилась вничью — 0:0.