Футболист с паспортом РФ дебютировал за сборную Бразилии

Сборная Бразилии в дебютном матче для защитника "Зенита" Дугласа Сантоса обыграла команду Чили - 3:0.

Дуглас Сантос вышел на этот матч в стартовом составе, а его партнер по "Зениту" Луис Энрике остался в запасе. Встреча завершилась со счетом 3:0.

В составе бразильцев голы на счету Эстевао, Бруно Гимарайнса и Лукаса Пакеты.

Дуглас Сантос отыграл все 90 минут и не отметился результативными действиями. А Луис Энрике вышел на замену на 66-й минуте и выступил ассистентом в последнем голе бразильцев.

31-летний Дуглас Сантос с 2024 года не считался легионером в РПЛ, а теперь утратил этот статус.