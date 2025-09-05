Месси оформил дубль в возможном последнем матче за сборную Аргентины на родине

Нападающий сборной Аргентину по футболу Лионель Месси оформил дубль в домашнем матче квалификации к чемпионату мира 2026 года против команды Венесуэлы.

© РИА Новости / Григорий Соколов

Встреча завершилась со счетом 3:0. Месси забил на 39-й и 80-й минутах. На 76-й минуте ворота соперника поразил аргентинский форвард Лаутаро Мартинес.

Ранее 38 летний Месси заявил, что матч в Буэнос Айресе может стать для него последним за национальную команду на родине. Перед началом встречи болельщики растянули баннер "Спасибо за все, капитан".

В составе сборной Аргентины Мессии выиграл чемпионат мира, два Кубка Америки, Финалиссиму и Олимпийские игры. Форвард является рекордсменом национальной команды по голам и проведенным встречам.

После поражения от аргентинцев команда Венесуэлы лишилась шансов на прямой выход на чемпионат мира. Теперь ей предстоит побороться за седьмую позицию со сборной Боливии, которая позволит принять участие в стыковых матчах за право сыграть в финальной части предстоящего мирового первенства.

В ночь на 10 сентября сборная Венесуэлы сыграет на своем поле против команды Колумбии, в тот же день сборная Боливии примет команду Бразилии. На данный момент венесуэльские футболисты опережают соперника на 1 очко.

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. Ранее на турнир квалифицировались сборные Ирана, Японии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Узбекистана, Иордании, Австралии, Бразилии, Аргентины, Эквадора, Уругвая, Колумбии и Парагвая.