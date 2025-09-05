Месси допустил отказ от участия в чемпионате мира-2026

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси допустил отказ от участия в чемпионате мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает ESPN.

По словам 38-летнего игрока, он будет ориентироваться на свое самочувствие.

«Если мне будет тяжело, я предпочту не играть. Девять месяцев — это много. Мы завершаем сезон в конце года, и после предсезонки я посмотрю, как я себя буду чувствовать», — заявил футболист.

Ранее Месси установил рекорд, быстрее всех в истории забив 875 голов в карьере. Ему потребовалось на это 1116 матчей.

Месси играет за сборную Аргентины с 2005 года. В составе команды он принял участие в пяти чемпионатах мира. В 2014-м аргентинцы завоевали на мундиале серебро, а в 2022-м стали победителями турнира.