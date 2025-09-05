Валерий Карпин заявил об академичной игре России в первом тайме против Иордании.

Команды сыграли вничью 0:0 в товарищеском матче.

– Как оцените матч, что не получилось?

– Не то что хотели увидеть.

– Худший первый тайм?

– 100%, что нет. Надо учитывать силу Иордании. В пятерку точно входит, если брать тех, с кем мы играли в последние годы.

Мы слишком академично играли в первом тайме, думали, что обыграем и так. Не ожидали таких скоростей, агрессивных, интенсивных действий при наших атаках. Второй тайм сыграли лучше.

– Почему замены на 60‑й минуте были?

– Потому что запланировано было так. Через два дня на третий игра с Катаром, и это не слабее соперник, – сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.