Карпин ответил на вопрос о возможной тренировке Смолова с "Динамо"

Главный тренер "Динамо" и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, будет ли нападающий Федор Смолов тренироваться с бело-голубыми.

"Не знаю, будет ли он тренироваться с "Динамо" или нет. По мне — без проблем", — приводит слова Карпина "Спорт-Экспресс".

Ранее Федор Смолов обратился к "Динамо" с целью провести тренировку вместе с командой, чтобы подготовиться к матчу за медиаклуб "БроукБойз". Позднее Карпин заявил, что тренировка нападающего с московским клубом сорвалась.

Отметим, что Смолов начинал карьеру в стане бело-голубых в 2007 году и играл в составе команды с 2022 по 2024 год. В общей сложности он провел 157 встреч за московскую команду, в которых забил 29 голов и сделал 17 ассистов. На данный момент футболист выступает зам мединый клуб "Броук Бойз", с которым подписал контракт в августе 2025 года.