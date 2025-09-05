Футболиста сборной Бразилии вырвало во время матча

Нападающего сборной Бразилии по футболу Жоао Педро стошнило после столкновения с партнером по команде Габриэлем Мартинелли во время матча отборочного цикла чемпионата мира 2026 года против команды Чили.

Встреча состоялась в четверг в Рио‑де‑Жанейро и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. На 18‑й минуте Мартинелли и Жоао Педро столкнулись, форварду «Челси», который, предположительно, потерял сознание, была оказана медицинская помощь, после чего он вернулся в игру.

— Я бежал, чтобы завладеть мячом. Когда я посмотрел вперед, передо мной уже был Мартинелли. Мы столкнулись, я получил удар в живот. Мне стало плохо, но потом все пришло в норму, — приводит слова Педро RMC Sport.

Сборная Бразилии ранее уже обеспечила себе место в финальной стадии чемпионата мира. В заключительном туре отборочного турнира команда Карло Анчелотти 9 сентября сыграет на выезде со сборной Боливии.