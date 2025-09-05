Защитник Пальцев: предложение «Спартака» было неприемлемым

Новичок «Краснодара» Валентин Пальцев прокомментировал интерес со стороны «Спартака» и объяснил, почему переход в московский клуб не состоялся.

— Гендиректор «Спартака» подтверждал интерес к тебе. Ты что-то об этом слышал?

— Не помню, чтобы в «Спартаке» подтверждали. Но Шамиль Камилович сказал, что клуб прислал оффер за день до матча 1-го тура со «Спартаком». Это не то, что надо было «Динамо». Такое предложение на профессиональном уровне — за день до игры, ещё и условие, что я не должен играть. Это не только для руководства «Динамо», но и для меня неприемлемо, — рассказал Пальцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

4 сентября «Краснодар» объявил о переходе Валентина Пальцева из махачкалинского «Динамо» на правах аренды с обязательным выкупом по окончании сезона. В текущем сезоне 22-летний защитник провёл за дагестанский клуб 10 матчей и забил один гол. По данным интернет-портала Тransfermarkt, рыночная стоимость Пальцева оценивается в € 2,5 млн.