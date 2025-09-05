Кисляк ответил, считает ли потерей отсутствие Сантоса в сборной России

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал решение Дугласа Сантоса, получившего российский паспорт, выступать за сборную Бразилии.

- Это не потеря. Для меня это не потеря. Если у нас есть много русских левых защитников, почему бы им не играть? - сказал Кисляк в интервью Sport24.

Вчера Дуглас Сантос дебютировал за сборную Бразилии в отборочном матче к Чемпионату мира-2026 против Чили (3:0). Защитник провёл на поле весь матч.

Напомним, осенью 2024 года бразильский защитник "Зенита" получил российский паспорт, а также сменил спортивное гражданство, после чего перестал считаться легионером в Российской Премьер-Лиге. В августа 2025 года Сантос был вызван в сборную Бразилии для участия в отборочных матчах к Чемпионату мира-2026 и вновь сменил спортивное гражданство на бразильское. В связи с этим игрок приобрел статус легионера в РПЛ.

Бразилец пополнил состав петербургской команды в 2019 году. В сезоне-2025/26 он принял участие в семи встречах за сине-бело-голубых, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.