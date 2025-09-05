Карпин частично озвучил состав на матч с Катаром

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин после товарищеского матча против национальной команды Иордании назвал четверых игроков, которые выйдут в стартовом составе на игру с Катаром. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Да, планируется с первых и Батраков, и Головин, и Кисляк, и Миранчук. Чего их совмещать-то? Проще некуда. Головин будет играть левого полузащитника, а Батраков — восьмерку», — заявил Карпин.

Встреча, которая состоялась 4 сентября в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена», завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Главным арбитром был назначен Ильгиз Танташев из Узбекистана.

7 сентября российская команда проведет матч с Катаром в Эр-Райяне. В 2025 году национальная команда сыграет с Ираном, Боливией, Перу и Чили. Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).