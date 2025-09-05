«Индепендьенте» из-за фанатов исключен из Южноамериканского кубка

Аргентинский «Индепендьенте» исключен из числа участников Южноамериканского кубка текущего сезона из‑за инцидентов, произошедших в ответном матче 1/8 финала турнира против чилийского «Универсидад де Чили», сообщается на сайте Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Встреча, проходившая 20 августа в Авельянеде (Аргентина), была остановлена в начале второго тайма при счете 1:1 из‑за беспорядков на трибунах. По данным аргентинских СМИ, было арестовано более 300 человек. Матч не был доигран.

«Индепендьенте» наказан за нарушение нескольких статей дисциплинарного кодекса и правил безопасности КОНМЕБОЛ.

Также оба клуба обязаны провести следующие семь домашних игр под эгидой КОНМЕБОЛ без зрителей, на следующих семи гостевых матчах не допускается присутствие болельщиков обеих команд. «Универсидад де Чили» оштрафован суммарно на 270 тысяч долларов, «Индепендьенте» — на 250 тысяч.

Первая игра, которая прошла 14 августа на поле чилийского клуба, завершилась победой хозяев (1:0). В четвертьфинале «Универсидад де Чили» сыграет с перуанским клубом «Альянса Лима».