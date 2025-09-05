Карпин рассказал, как сходил на «Что? Где? Когда?»
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин после товарищеского матча против национальной команды Иордании заявил, что получил удовольствие от игры «Что? Где? Когда?» в качестве знатока. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».
4 сентября 2025 года телеигра «Что? Где? Когда?» отметила 50-летний юбилей.
«Для игры с Иорданией, конечно, опыта [полученного при участии в «Что? Где? Когда?»]не хватило. Интересно, было интересно, как возникают версии во время обсуждения, что происходит за кулисами. Общаемся ли со знатоками про футбол? Не то, чтобы в клубе многим интересен футбол, может быть двум-трем знатокам максимум», — заявил Карпин.
Встреча, которая состоялась 4 сентября в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена», завершилась со счетом 0:0. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка. Главным арбитром был назначен Ильгиз Танташев из Узбекистана.
7 сентября российская команда проведет матч с Катаром в Эр-Райяне. В 2025 году национальная команда сыграет с Ираном, Боливией, Перу и Чили. Сборная России проводит только товарищеские встречи. В июне подопечные Валерия Карпина сыграли с Нигерией (1:1) и Белоруссией (4:1).