«Чемпионат» наградил футболиста сборной во время матча Россия-Иордания

Полузащитник «Локомотива» и игрок сборной России Алексей Батраков стал лучшим в сезоне 2024/2025 Российской премьер-Лиги, по версии спортивного портала

© Пресс-служба

4 сентября 2025 года спортивный портал «Чемпионат» (входит в Rambler&Co) вручил премию «Лучший молодой футболист России» в перерыве матча Россия-Иордания. Победителем стал полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков, набравший 146 баллов. В сезоне 2024/2025 молодой футболист забил 14 голов и оформил 7 ассистов.

Главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин вручил Алексею Батракову фирменную награду на стадионе «Лукойл Арена».

Вячеслав Опахин, главный редактор спортивного портала «Чемпионат»:

«Давно слежу за прогрессом Батракова. Отмечал его уверенность, талант и понимание игры ещё со времен выступлений за молодёжный состав “Локо”. Его путь – наглядный пример того, как целеустремлённость и игровое мышление позволяют компенсировать физические данные и стать ключевым игроком топ-уровня. Уверен, что эта награда – закономерное признание его труда и лишь одна из первых вершин в его карьере. Такие профессионалы, как Батраков, способны не только составить реальную конкуренцию именитым звездам РПЛ, но и уже формируют новое поколение российского футбола».

Алексей Батраков, полузащитник «Локомотива»:

«Благодарю “Чемпионат” и всех, кто голосовал за меня. Воспринимаю эту награду как стимул не останавливаться на достигнутом. Это заслуга не только моя, но и всего коллектива – тренеров, партнёров по “Локомотиву” и сборной. Обязательно буду продолжать работать, чтобы оправдать это доверие».

«Лучший молодой футболист России» – это ежегодная премия, которую спортивный портал «Чемпионат» проводит по итогам голосования среди главных тренеров и капитанов команд РПЛ. Участники распределяли игроков по пяти позициям, за каждую из которых футболисты получали определённое количество баллов.