"Черноморец" арендовал полузащитника "Пари НН"

Иван Сутугин проведет этот сезон в Новороссийске.

Иван Сутугин перешел в "Черноморец", сообщает пресс-служба Первой лиги. Новороссийский клуб договорился с "Пари НН" об аренде атакующего полузащитника до конца текущего сезона.

Сутугин является уроженцем Нижнего Новгорода. За "Пари НН" 21-летний игрок выступает с 2023 года, однако не провел за основную команду ни одного официального матча. Контракт хавбека с нижегородцами истекает летом будущего года.