Агент Сауся отреагировал на информацию об интересе ЦСКА к игроку «Балтики»

Андрей Талаев, агент полузащитника "Балтики" Владислава Сауся, отреагировал на новость об интересе к своему клиенту со стороны ЦСКА.

© ФК "Балтика"

"Не буду ни подтверждать, ни опровергать интерес ЦСКА к Владиславу Саусю. По поводу общения клубов - лучше спросить у "Балтики" или ЦСКА", - передает слова агента "Чемпионат".

Напомним, ранее сообщалось, что "армейцы" проявляют интерес к правому полузащитнику "Балтики" Владиславу Саусю.

Саусь пополнил состав "Балтики" летом 2024 года. Его действующее соглашение с калининградским клубом рассчитано до конца июня 2029-го. В текущем сезоне 22-летний хавбек провел за балтийцев 8 матчей в чемпионате и Кубке России, забил один гол и сделал две результативные передачи на партнеров.